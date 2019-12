Arbeidsløysa kraftig ned på eitt år

Nyheiter

Årsaka er i hovudsak Aurstad-konkursen rett før jul i fjor. Han medførte eit hopp i talet på ledige lokalt. No er tala tilbake på tidlegare nivå.

Tala frå Nav i Møre og Romsdal syner at det ved utgangen av desember var 117 personar heilt utan arbeid i Ørsta. Det utgjer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 71 menn og 46 kvinner heilt utan arbeid. Sidan same tidspunkt i fjor er det 24 færre ledige. Men det har vore ein auke på tretten ledige siste månaden.

I Volda er 82 personar heilt utan arbeid. Det er heile 43 færre enn for eitt år sidan. Siste månaden har det vore ein auke på to ledige.

Det er 1,8 prosent av arbeidsstyrken som er heilt utan arbeid i Volda. 56 av dei ledige er menn, 26 er kvinner.

I desember 2019 er 2. 709 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 13,2 prosent frå same månad i fjor. I landet er det 60 736 heilt arbeidslause. Dette er 2,2 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Korrigert for normale sesongsvingingar har det den siste månaden blitt 13 færre arbeidslause i Møre og Romsdal. Det vil seie at arbeidsløysa har vore heilt stabil dei siste to månadane, seier direktør Stein Veland.

– Gjennom 2019 har det blitt 412 færre arbeidslause. Utviklinga dei siste åra har vore betre i Møre og Romsdal enn i landet. Figuren nedst på sida syner at me hadde klart høgare arbeidsløyse enn landet ved starten av 2017. Det tok omtrent eit halvt år før vi var på same nivå, noko som heldt seg gjennom heile 2018. I år har Møre og Romsdal fått gradvis lågare arbeidsløyse samanlikna med landet. Det siste året er det berre Hordaland av fylka som har hatt større reduksjon i arbeidsløysa enn oss, avsluttar Veland.