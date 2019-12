36 km/t for fort i Kyrkjegata

Nyheiter

I september vart ein bil målt til ei fart på 86 km/t i Kyrkjegata i Ørsta. Fartsgrensa er 50 km/t og no er bilføraren bøtelagt i Søre Sunnmøre tingrett.

Den tiltalte møtte i tingretten og sa seg skuldig etter tiltalen. Køyringa var på ettermiddagen, og i rettspapira vert det opplyst at ikkje oppstod konkrete faresituasjonar. Den tiltalte vart stoppa av politiet og erkjente ikkje straffeskuld på staden. Han samtykka heller ikkje til at førarkortet vart inndrege. I retten forklarte mannen at han på det tidspunktet ikkje var kjent med at målinga var gjort i ei 50-sone.

Mannen vart dømd til ei bot på 12.000 kroner, subsidiært fengsel i 24 dagar. Han vart og frådømd førarretten i seks månader.