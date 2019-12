Lukasz ønskjer vertsfamilie i julegåve

Nyheiter

Lukasz kom til Noreg som utvekslingselev i byrjinga av september for å vere her til sommaren. Han har går i andre klasse på Volda vidaregåande skule, og har budd hos ein familie i Follestaddalen. Men det er ein såkalla ankomstfamile, altså ein mellombels vertsfamilie. No hastar det med å finne ei fast vertsfamilie fram til sommaren.

- Vårt største håp er å kunne gi han ei god nyheit før julaftan, om ein ny familie som ventar på han i januar, så han kan feire jul vel vitande om at han kan få bli i Ørsta- Volda, seier innboundkoordinator Sunniva Hersir Sollid i organisasjonen Youth For Understanding, YFU.

- Han har blitt enormt glad i Ørsta-Volda, området og menneska han har møtt her, og han har verkeleg ikkje lyst til å flytte. Skulen rapporterer også at dei likar han veldig godt og at han er godt likt i klassa. Så vi håper å kunne hjelpe han til å få bli her. Men av ein eller anna grunn nøler familiar i Ørsta/Volda med å ta kontakt og høyre meir om det å bli vertsfamilie, seier Hersir Sollid.

Organisasjonen omtalar Lukasz på denne måten« Han er ein venleg person som likar å muntre opp dei rundt seg. Han er ambisiøs og likar å halde ting rundt seg organisert. Sjølv om Lukasz er ein roleg type, vil ein fort sjå kor hyggjeleg han er om han får ein sjanse til å bli kjent med deg!»

– Eg er glad i musikk, og eg likar godt å gå på ski, sa Lukasz om seg sjølv då han vart intervjue av Møre-Nytt tidlegare i haust.

Han kjem frå ein liten stad sørvest i Polen.

– Det er ein liten landsby som er mindre enn Ørsta.

Han har fått fleire venner i Ørsta, og likar seg godt.

– Eg håper eg kan halde fram med å bu her, seier han.

– Kvifor ville du til Noreg?

– Eg har vore i Noreg før, og har blitt forelska i landet.

Han er språkmektig, og snakkar også engelsk, i tillegg til at han prøver å lære seg japansk og russisk.

Vertsfamilien dekkjer kost og losji, og eleven dekkjer sjølv andre utgifter.

– Det å vere vertsfamilie gir deg eit annleis år med nye impulsar, utfordringar og opplevingar, med utvikling for både hovud og hjarte. Vertsfamilien tek vare på eleven som eit vanleg familiemedlem, og eleven må tilpasse seg ein ny kvardag på skulen og i lokalsamfunnet, fortel, inboundkoordinator Sunniva Hersir Sollid i YFU.