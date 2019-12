Denne vegen er klar for Volda-overtaking

Nyheiter

To veker før Volda kommune overtek han, brukte Ørsta kommune i underkant av ein million kroner på Finnesvegen.

– Det er i samsvar med avtalen vi har med Volda kommune om denne vegen, seier teknisk sjef i Ørsta kommune, Ivar Otto Kristiansen.

Det er no to år sidan at Ørsta kommune vedtok å løyve pengar på opprustinga av Finnesvegen. Dei som budde på Finnes, nekta å tru på at løyvinga kom. Og løyvinga vart frå nokre sett på som ein måte å lokke innbyggjarane på Bjørke til å seie ja til å halde fram i Ørsta kommune.

Slik gjekk det ikkje. Sjølv om eit fleirtal sa ja til å verte verande i Ørsta i ei telefonrøysting, vedtok regjeringa at Bjørke og Viddal skal verte ein del av Volda kommune frå 1. januar 2020.

Det er to veker til, og Ørsta kommune har stått fast på at Finnesvegen skal rustast opp for ein million kroner.

Og rett før fristen er ute, er pengane brukte. Denne veka har firmaet Arvid Engen AS sett opp glidekantar langs vegen. Då Møre-Nytt vitja anlegget var det berre sluttføringa som stod att.

– Vi byrja måndag, og dette har gått radigt. Vi har hatt fine arbeidsforhold, og vi skjønar jo ikkje at Ørsta vil sleppe frå seg dette her, seier Viktor Lien i arbeidslaget.

Han og arbeidsgjengen fortel at dei har hatt gode arbeidsforhold.

– Her har vel i snitt vore tre passerande bilar per dag, og dei er attpåtil tolmodige, seier Lien med eit skjemtefullt smil.

Anlegget har kosta 800.000 kroner pluss moms.