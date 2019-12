Skal finne ut kvar det er mogleg å krysse Vartdalsfjorden

Nyheiter

Statens vegvesen signerte i tysdag ein rammeavtale om utvikling av forprosjekt for ferjefrie kryssingar av Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Halsafjorden.

Vegvesenet inviterte i sommar til ein open anbodskonkurranse om konseptutvikling og utarbeiding av forprosjekt for dei planlagde brukryssingane over dei tre fjordane på E39 i Møre og Romsdal, heiter det frå vegvesenet i ei pressemelding.

Rammeavtalen vart signert med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen, Multiconsult og Rambøll Norge i dag.

Føremålet med avtalen er å utarbeide forprosjekt med prosjektering og detaljering av brukonstruksjonane og tilhøyrande veglinjer. Nøyaktigheten på kostnadsanslagene for fjordkryssingane skal ha ein usikkerheit på under 25 prosent.

– Utarbeidinga av forprosjektere vil bli gjort i fleire trinn, og undervegs vil det bli lyst ut fleire minikonkurransar for de ulike delane av arbeidet. Avtalen er forma ut slik at det berre er dei tre leverandørane vi signerte avtale med i dag som er kvalifiserte til å kome med tilbod i minikonkurransane, seier prosjektleiar Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen.

Rammeavtalen har ein verdi på inntil 150 millionar kroner (eksl. mva.) over fire år. Som oppdragsgivar har Statens vegvesen moglegheit til å forlenge avtalen med inntil eitt år.

Skal utvikle gjennomførbare løysingar

Tidspunktet for utlysing og inngåing av rammeavtalen heng saman med at svaret på prøvene som er teke frå havbotnane av de tre fjordane vart levert til Statens vegvesen frå laboratoriet i England denne hausten.

– Analysane som er gjort av Fugro Norway AS vil vere veldig viktig informasjon i det vidare arbeidet, og vil fortelje oss meir om kvar det vil vere mogleg å krysse fjordane. I fleire år har vi også gjort målingar av vind, havstraum og bølgjer i dei tre fjordane. Dette fører til at vi no har et mykje sterkare grunnlag til å gå vidare i utviklinga av løysingar som vil vere gjennomførbare, seier Hasselø.

De siste åra har det også blitt jobba med teknologiutvikling av ulike brukonsepter.

– Det har tidlegare vore gjennomført mulighetsstudium for alle tre fjordane, men første steg no vil vere å ta ein ny gjennomgang av desse med dei meir realistiske føresetnadene vi har i dag. Målsetjinga er å lande på løysingar som vil vere teknisk gjennomførbare og undervegs luke ut det som ikkje vil fungere, seier Hasselø.

Arbeidet med å utarbeide nye mulighetsstudium startar i 2020.