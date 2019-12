«Ikkje urimeleg at eg tener minst»

Nyheiter

Ei undersøking gjennomført av Krhono.no viser at rektor på Høgskulen i Volda, Johann Roppen, tener minst av tjue rektorar på offentlege og private høgskular i Noreg.

Roppen har rett nok akkurat over millionen i brutto årsløn, og lid dermed inga direkte naud, men likevel er det småtteri i høve til den som toppar lista, rektoren ved den private høgskulen BI, Jan Inge Henjesand. Han tener over 2,5 millionar kroner i året, og bak han følgjer rektor ved den private Høyskolen Kristiania, den utflytta voldingen Arne H. Krumsvik, som tener 1.750.000 kroner.

Bomme kaffi

— Det er ikkje urimeleg at Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde er nedst på lista. I industrien i gamle dagar var det noko som heitte sunnmørstariff, og det betydde at arbeidarane her gjerne tente litt mindre enn andre stader i landet. No ser me den same tendens når det gjeld rektorløningane , seier Roppen til Khrono.

Roppen hadde trudd skilnadane skulle vere endå større, og ser det som naturleg at det er skilnad på store og små institusjonar. Og han ser heilt klart det humoristiske i stoda:

— Dette er ei nyttig liste. No veit eg kven eg skal bomma kaffi av på det neste rektormøtet.

Sint Slagsvold

Ein som ikkje ser humoristisk på lønna til dei som toppar lista, er den elles så blide Senterparti-leiaren Trygve Slagsvold Vedum.

— Eg synest at dette er heilt feil. At rektorar skal tena 200.000 meir enn sittande statsrådar høyrer ikkje heime nokon stad, seier ein bestemt partileiar til Khrono.no.

Han held fram:

— Universiteta og høgskulane er så godt som 100 prosent offentleg finansierte institusjonar. Det er mine, dine og alle andre som jobbar i dette landet sine skattepengar som finansierer desse institusjonane. Forskjellane i Noreg aukar, og difor meiner eg at dei stadig høgare leiarløningane er ei feil utvikling.

Dei seks rektorane på toppen av lista tener over 1,5 millionar kroner, og Slagsvold Vedum vil fryse desse si løn.