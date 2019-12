Sparebanken held ekstra ope ut året

Nyheiter

SpareBank 1 Søre Sunnmøre manglar gydig legitimasjon frå fleire kundar, og utvidar opningstidene ut året for å legge til rette for kundar som treng å oppdatere legitimasjonen.

Kundane som ikkje legitimerer seg innan fristen 5. januar, risikerer å få sperra sine banktenester.

Administrerande direktør, Stig Brautaset presiserer at dette vil bli resultatet dersom alt anna er prøvd, skriv banken i ei pressemelding.

-Vi er klar over at fleire kundar av ulike grunnar ikkje har høve til å stille opp med gyldig legitimasjon innan fristen. Vi treng likevel å kome i kontakt med desse slik vi kan finne ei løysning til det beste for begge partar, seier banksjefen, og legg til:

-Å innhente gyldig legitimasjon er ein kamp mot økonomisk kriminalitet og kvitvasking av pengar der vi er avhengig av hjelp frå våre kundar. Vi ber difor alle som har fått melding frå banken om mangel på gyldig legitimasjon å kome innom eit av våre bankkontor eller ta kontakt med oss så fort som råd. Vi tilrår at alle kundar legitimerer seg med pass, seier Brautaset.