Bokmål, engelsk og nynorsk i Gamle grendi

Nyheiter

Møre-Nytt sitt oppslag sist fredag dokumenterer bruken av engelsk og bokmål i butikkane i Alti i Ørsta.

Nynorsk-fråvær i julestria Språktest i julehandelen Nynorsk , bokmål eller engelsk? Korleis står det til med språket i julehandelen i nynorskbygda Ørsta?

Samtidig står den kjedeuavhengige butikken Femina A/S der fram som eit lysande føredøme på at nynorsk duger.

- Lokal identitet og språk går hand i hand. Det handlar om å vere ekte, seier Femina-sjefen Jeanette Bjerkvik Leira til Møre-Nytt.

I samtalar me har hatt med senterleiar Inger Sundnes, har ho vore oppteken av at nynorsk skal vere "administrasjonsspråket", og det ser ein både på heimesida og facebook-sida til Alti Ørsta. Oppslag i huset frå senteret er på nynorsk. Dette er bra!

Men språket i butikkane er bestemt av kjedene som eig dei, og er ofte bokmål, stundom engelsk. Me trur at dei lokale butikkdrivarane ser poenget med å vende seg til kundane på språket til majoriteten, altså nynorsk. Mållaget vil difor oppmode butikkdrivarane om å be dei som eig og styrer kjedene skaffe dei reklame og anna språkleg tilfang på nynorsk.

Elles ser me døme på at butikkar utanfor Alti nyttar nynorsk i den skriftlege kommunikasjonen med kundane. Dei omset reklamemateriell til nynorsk og nyttar nynorsk i oppslag i butikken. Dette er glimrande, og vitnar om språkmedvit og forståing for verdien av å satse på lokal identitet.

I same avisa som "Merry Christmas i Gamle grendi" stod, var der 40 annonsar. Åtte av dei var på bokmål, resten på nynorsk. Av 18 annonsar frå lag og organisasjonar var berre ein på bokmål, og av 22 kommersielle annonsar var 8 på bokmål. Bra resultat for nynorsken!

Med prosjektet "Nynorsk i næringslivet i Ørsta", er Ørsta Mållag saman med folk frå næringslivet, kommunen, Ørsta ungdomsråd og lokale lag i gang med å lage eit opplegg for å overtyde næringslivet om at nynorsk er språket som duger her. Prosjektet har fått stønad frå Sparebank1 Søre Sunnmøre, Sparebanken Møre og Noregs Mållag. Opplegget kan også tilpassast andre stader i Noreg.

Ørsta Mållag med pionerprosjekt for meir nynorsk i næringslivet – Vi har erfart at det nynorske språket i Ivar Aasen si heimbygd er på hell. Særleg ved at nye verksemder kjem til kvart år, der medvitet om identiteten språket gjev, ikkje alltid er til stades.

Ørsta Mållag har ei gruppe på fire språkkunnige som kan hjelpe næringsdrivande med språklege utfordringar.