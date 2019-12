Auke i nettleiga frå 1. januar

Nyheiter

Mørenett varslar at nettleiga vil auke gjennomsnittleg med 5,5 prosent frå 1. januar.

For ein hushaldskunde med årsforbruk på 20 000 kWh utgjer dette 1,25 øre/kWh inkl. mva eller 250 kroner per år.

– Frå neste år aukar nettleiga med 2,8 % for eit gjennomsnittleg hushald med årsforbruk 20 000 kWh. Det tilsvarar 27 kr per månad, skriv Mørenett i ei pressemelding.

Dei opplyser at neste år vil nettleiga for eit gjennomsnittleg hushald verte 982 kr per månad. Det er 27 kr høgare enn i år. Halvparten av dette går til å dekke statlege avgifter inkl. meirverdiavgift.

– Mørenett har dei siste åra reinvestert mykje av det gamle kraftnettet samtidig som vi har investert i nytt nett. Vi ser behov for nye investeringar også i åra som kjem. vi er for eksempel glade for å legge til rette for elektrifisering av transportsektoren, som er ei viktig samfunnsoppgåver, men som også krev store investeringar. For å møte denne og andre oppgåver ser vi difor behov for å justere prisane til eit berekraftig nivå for komande år, heiter det i pressemeldinga.