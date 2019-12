- Bøker i bokhylla er ein verdi året rundt, men bruk jula til lesing eller høgtlesing

Nyheiter

Bokåret 2019 er ei nasjonal markering av boka, lesing og lesarane, – heile året, og såleis også i jula.

For mange er nettopp jula den fremste tida for lesing. Då kan vi ynskje oss bøker som julegåver, eller vi kjøper sjølv dei bøkene vi helst vil lese. Kjende forfattarar har nye salssuksessar, men det er også rom for å møte nykomarane.

Jula er tida for leseglede med tradisjonar og nye opplevingar. Til jul kjem også dei såkalla «godstolbøkene», – bøker i storformat med flotte bilete knytt til geografi, reiser,hendingar, personar og populære tema som inviterer til å få sjå og vite meir i bokform.

Gjennom fleire tiår har julehefta vore eit fast innslag i utvalet av lesestoff. Fleire organisasjonar har ei innhaldsrik soge med julehefte som vert selde både internt og som sal på dørene og i kjøpesentra. Fleire forfattarar og lyrikarar har levert glitrande gode tekstar til slike julehefte. Fleire dikt har fått tone i ettertida.

Andre julehefte som kjem i store opplag er teikneserie- hefta. Desse er på ymse vis nesten tidlause og kan takast fram att i seinare julestunder. Dei mest populære har faste innslag og kan lett kjennast att frå år til år, men i nye forteljingar, – til dømes det usikre som Stomperud når heim frå militæret til si kjære Petra også denne jula. Smørbukk er lik seg sjølv frå jul til jul og vert aldri eldre. Nokre kjøper dei same hefta fast kvar jul, og legg dei i hylla til utpå juleaftan før dei yngre får tilgjenge til sine julehefte, – medan gamlefolket kviler middag. Slik kunne det iallfall vere før.

I seinare år har det kome stadig fleire lokale årsskrift med mykje god forteljarglede. Sogelaga gjer her særs verdfull formidling av lokalsoge. Dette gjeld også dei regionale julehefta frå ungdomssamlaga. Det som vert prenta på denne måten vil leve lenge som dokumentasjon og døme på grafisk samhandling med framifrå resultat. Dei åra det kjem nye bind av bygde- bøker eller bokseriar er dette gåver med sjølvsagd plass under juletreet.

Julekorta fortel også om leseglede. Julenissen samlar gjerne born og dyr kring seg saman med boka. Det er alltid kjekt at nokon les høgt. Julepersonar brukar også jula til å lese.

Boktilboda vert no omtala på andre måtar enn før. Avisene er avventande med å omtale eller melde nye bøker. Dei faste bokmeldarane kan ha gått ut av soga. Facebook er for mange ein kanal ut til kjøparar av nye bøker. Vegen til bokhandelen er ikkje som før. I fleire tiår var det vanleg at bokhandlane distribuerte katalogen «Årets bøker» til alle husstandar.

Leseglede i jula handlar ikkje berre om nye bøker. Det er mykje som ikkje er lese og mykje kan med oppleving takast fram på nytt. Bibliotek, samlarar og antikvariat er viktige formidlarar. Den mest tradisjonelle og samlande boka i jula er likevel Bibelen med juleevangeliet og jula sine hendingar i den tida. Julekorta lagar høgtidleg ramme kring bibellesinga.

Bøker i bokhylla er ein verdi året rundt, men bruk jula til lesing eller høgtlesing. Finn deg lesestoff og kos deg.

God jul!