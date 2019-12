Frå 350 til 400 deltakarar

Nyheiter

Det seier festivalsjef Lisa Kvålshaugen Bjærum om neste års utgåve av High Camp Sunnmøre. Med base på Sæbø har toppturfestivalen blitt svært attraktiv. I år vart dei 350 billettane utselt på under seks timar, og interessa for ein ny festival er stor.

– Billettane har aldri gått så fort unna som dei gjorde i fjor. Det blir spennande å sjå korleis det går til neste år. Sjølv om vi fekk mykje dårleg vêr i år er etterspurnaden stor, seier Bjærum.

Det er femte året på rad at Fri Fly arrangerer High Camp med Sæbø og Sunnmørsalpane i sentrum. Det er etterspurnaden som gjer at talet på billettar no aukar.

– Det er heilt avgjerande at vi har eit godt samarbeid med alle aktørane i og rundt Hjørundfjorden.

Toppturfestivalen vert lagt opp etter same lest som tidlegare år.

– Det er også litt nytt på programmet. Vi skal arrangerer toppturkurs som går over to dagar. Der er alltid ferske festivaldeltakarar som ikkje har vore på topptur med ski før. No får dei sjansen til å lære seg det grunnleggande når dei skal på tur.

Mykje av programmet for High Camp Sunnmøre vert lansert no før jul. Det er klart at tobarnsmora og frikøyringsikonet Merrick Mordal kjem til Sæbø for å halde foredrag. Quizen er ein tradisjon som vert vidareført og Pineapple Express lagar fest som dei har gjort dei siste åra.

– Det vart så bra liv med Pineapple Express i fjor at eg tørr ikkje å hyre inn eit anna band, seier festivalsjefen.

High Camp Sunnmøre vert arrangert frå 19.- til 22. mars neste år.