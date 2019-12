Eit syskenbarn i Palmyra

Nyheiter

Jorda går no berre rundt og rundt, seg sjølv og sola, og det er på eit heilt vilkårleg punkt i denne sirkelen at me har lagt tida me kallar «jul og nyttår». Men det er eit godt peilemerke å ha. Me er ferdig med ein runde, og me tek ein til. Me gjer opp status, og spekulerer på korleis ting eigentleg går, både med oss sjølve og verda elles.