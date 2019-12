" Variert og storslegen konsert"

Nyheiter

Litt småfleipete sagt: Eg sakna eit par bravournummer under kyrkjekonserten med musikkelevane frå Volda vg. skule torsdag. Etter gladmeldinga frå fylkestinget dagen før, burde kanskje både Hallelujakoret og Amen vore med på programmet. For nok ein gong kunne elevane saman med lærarane sine demonstrere kva musikklina har å seie, både for dei sjølve, men ikkje minst for bygdene som soknar til skulen.