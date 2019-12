– Det er stolte fagfolk som arbeider her og det ønskjer vi å løfte fram

Nyheiter

– Her vert det bakt kvar einaste dag for at andre skal få ferske bakevarer. Det er stolte fagfolk som arbeider her og det er grunnen til at vi er her, sa Gunnar Bakke som er direktør for BKLF då han vitja Westre bakeri torsdag.

Utdelinga av sertifikat og plakett skjedde i lokala til bakeriet på Rystelandet onsdag.

– Bakarbransjen står under press. Vi har import som er i stor vekst, og 28 prosent av det totale volumet vert produsert i utlandet. Daglegvare har sine eigne industrianlegg og det er vanskelegare for lokale bakeri å kome inn der med sine varer. I tillegg kan alle kalle seg eit bakeri. Du treng ikkje å vere utdanna bakar for å starte eit bakeri. Bakarvarer vert også selt via internett. Dei som driv eit skikkeleg bakeri, som har fagfolk tilsett, som er lærebedrifter, som har meistrar og sveinar, vert litt skvist. Vi ønsker å løfte fram desse bedriftene.

Westre Bakeri, som i år fyller 55 år, oppfyller kriteria som BKLF har sett for å bli sertifisert som handverksbakeri.

– For å bli sertifisert må dei vere ei godkjent lærebedrift og utdanne lærlingar i bakar- og konditorfaget, skal tilsette bakar- eller konditormeistrar og ha stor del av tilsette med svennebrev, bruke handproduksjon og oppslag som viser til gamle handverksteknikkar, jobbe med norske råvarer og vere medlem i BKLF. Det er langt mellom bakeria her, men det er ei stor glede å kome for å overrekke sertifikatet og treffe denne flotte familiebedrifta. Dei fortener denne heideren.

Bakke overrekte sertifikatet til Anette Westre Hjellen i Westre bakeri.

– Sjølv har eg konditor- og konditormeistersvennebrev, og Arnt, som driv saman med meg, har bakarsvennebrev. Vi to konditorar som er fagutdanna. Vi har ein son som held på å ta sitt svennebrev. Alle i verksemda, sett vekk frå sjåføren vår, har svennebrev.

– For oss er det viktig å lage produkt som fungerer for kunden, og då må vi ha fagkunnskap. Vi har eit fagmiljø her og det er viktig at ikkje noko skal stå åleine. For oss er det viktig å vere ei lærebedrift, og det er også viktig for yrkesstoltheita at du har eit svennebrev. Vi er eit lokalt bakeri for Volda og Ørsta, og det skal vi halde fram med å vere.