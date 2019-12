- Vi er overraska og stolte

Nyheiter

– Vi er overraska og veldig stolte av å få næringsprisen. Vi har venta i 107 år på å få den, sa Odd Staurset med eit smil og til latter frå kommunestyresalen.

– Drifta kom hit i 194 fordi at det skulle kome straum i Ørsta. No er det de som skal legge til rette for næringslivet. Næringslivet går ikkje av seg sjølv og vi må ha rammevilkår. Vi har ingen enkel kvardag. Det har gått i bølgjedalar gjennom 107 år. Likevel er det krevjande tider for handel. Eg brukar å seie at butikkar får nok kundane dei fortener, så får også kundane dei butikkane dei fortener. Med andre ord viss ikkje dei lokale butikkane blir brukte og legg til rette for at dei skal eksistere, så vil dei forsvinne. Då sitt vi att utan dei lokale butikkane. Alle som kjem frå småbygder veit korleis det har gått, og Ørsta er berre litt større.

Næringsprisen er på 20.000 kroner.

Grunngjevinga:

Staurset A.S. er 107 år. Ei tradisjonsrik konfeksjonsbedrift som i starten dreiv med skreddarverksemd.

Då Ørsta la grunnlaget for å satse på industri ved kraftutbygging i 1915, flytta Herlof Staurset Konfeksjon frå Vanylven til Ørsta. Dei bygde ny fabrikk i Vikegata, denne inneheldt kontor, fabrikk og fabrikkutsal over 3 etasjar, og på det meste var der 120 tilsette.

I 1970-åra var det store strukturendringar i konfeksjonsindustrien, og 1981 vart Staurset-fabrikken nedlagt, men fabrikkutsalet med herre- og ungdomskle som hadde vore knytt til fabrikkdrifta vart vidareført, og vart det som skulle bringe denne bedrifta vidare.

Dagens drivarar Odd og Hallbjørn Staurset er tredje generasjon Staurset, som på 90-talet overtok og utvikla butikken til å verte ein komplett konfeksjonsbutikk for herre, dame, ungdom, samt sportskle og fjellutstyr.

Det er ein kjedeuavhengig og familieeigd butikk, som har utvikla eit tilbod som kundane set stor pris på, dei yter ein god service og er dyktige til å gi kvar enkelt kunde ei god oppleving.

Dei driv også eigen verkstad for at kundane skal få tilpassa sine klesplagg, det bidreg til eit høgare servicenivå i denne næringa. I dagens konfeksjonsbransje er dette unike kvalitetar som Staurset A.S. er åleine om å tilby kundane i distriktet.

Butikken i Vikegata er lett tilgjengeleg frå Vikegata, har også inngang frå eigen parkeringsplass, er lys og oversiktleg med ei god eksponering av varene, og kundane møter alltid ei hyggeleg betjening.