Fryktar tap av titals millionar

Nyheiter

Store kommunale inntekter står på spel dersom skattlegginga av vasskraft vert endra, slik eit ekspertutval har foreslått.

Ørsta har ikkje rekna på tapet, men rådmannen i Volda har gjort ei vurdering.

-Det vil utvilsamt handle om 10-tals millionar kroner for Volda kommune. I tillegg vil omlegginga føre til ei sterk omfordeling av skatteinntektene frå vasskrafta i favør av dei folkerike kommunane som ikkje har gitt frå seg areal og natur til vasskraftanlegg, skriv rådmannen i ei saksutgreiing.

Formannskapet i Volda uttaler i ei tilråding at kommunen må stille seg «sterkt avvisande» til forslaga frå kraftskattutvalet.

-Dette er nok eit døme på at styresmaktene vil at vi alle skal flytte til Oslo, sa Gunnar Strøm (SV) i formannskapet.

Volda kommune har i 2019 om lag 5,6 millionar i inntekter som vertskommune for kraftverk. Det vil auke med fem millionar neste år, då Volda tek over Bjørke, og Tussa-anlegget der, og auken kan bli større på sikt.

For dei store kraftverka er det snakk om at skatteinntekter skal gå til staten i staden for kommunane. For dei små kraftverka er det forslag om å innføre grunnrenteskatt.

-Det betyr konkurs for mange. Bankane har alt reagert. Det må også Volda kommune gjere, skriv Jørgen Holte, tidlegare Stortingspolitikar for Senterpartiet, i ein e-post til Volda kommune.

Ørsta skal ta stilling til Kraftskattutvalet si innstilling på kommunestyremøtet i dag (torsdag).

-Ørsta kommunestyre er sterkt uroa over innhaldet i ekspertutvalet sine framlegg til endringar i skattlegginga av vassverk, står det i innstillinga frå rådmannen.