Ungdomsmidlar til internatskule

Nyheiter

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylke fordelte tysdag ungdomsmidlane for 2019.

– Etter diskusjon i ungdomspanelet valte vi til slutt å gi midlar til mellom anna ein kodeklubb, ein ungdomsklubb og ein motorklubb, seier leiar Urtė Karanauskaitė i ungdomspanelet i ei pressemelding.

På tildelingslista står Hjørundfjord kulturvernlag. Dei har fått tilsegn på 15.000 kroner til skulemuseet ved Stavset internatskule.

Kvart år deler ungdomspanelet i Møre og Romsdal ut 250 000,- til ungdomsaktivitetar i fylket. Fristane er 1. april og 1. desember. Tilskotet blir gjeve til prosjekt som stimulerer til ungdomsengasjement og skal gå til ungdomsaktivitetar, som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.

– Det er utruleg kjekt å sjå engasjementet blant ungdommane i fylket vårt. Det at dei vel å søke på desse midlane viser at ungdommen er ivrig etter å gjere noko for ungdomsmiljøet der dei bur, seier Karanauskaitė.