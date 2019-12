No er det dei eldste elevane sin tur

Nyheiter

– På skulekonserten i Ørstahallen i september var det berre plass til grunnskuleelevane. Vi synest det var dumt at vi ikkje kunne invitere med elevar frå dei vidaregåande skulane, så difor vert det no ny konsert, fortel Nils Dragnes frå Musikk i sentrum.

Konserten vert på Rokken, 24. januar.

Odd Erik Hovden frå bygg- og anleggsgruppa fortel at dei ikkje var i tvil då dei fekk spørsmål om å vere med å sponse konserten for skuleelevane.

– Vi i bygg- og anleggsgruppa jobbar for rekruttering innan bygg og anlegg. Vi jobbar knallhardt opp mot kommune, politikarar og fylkeskommunen for at elevane skal ha best mogleg vilkår og ein best mogleg skule. I dette ligg det også å ha ein god kvardag, og vi meiner at elevane fortener ein konsert, seier han.

Elevar i dei vidaregåande skulane i Ørsta og Volda kan finne ei lenke til konserten på Tikkio. Det er mogleg å bestille ein billett per elev, og elevane må ha med seg identitetskort frå skulen som dei kan vise i inngangen.

– Dette er ein skulekonsert, og det vert raskt fylt opp. Det er plass til 550 i publikum. Dette er også eit alkoholfritt arrangement, så vi oppmodar dei som er over 18 om å eventuelt gå på den ordinære konserten seinare på kveld, seier Hans Robert Bondhus i Musikk i sentrum.