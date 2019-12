Kattar søker eigarar

Nyheiter

Nokon som saknar meg?, spør Kattehjelpa i Ørsta- Volda, som har sendt Møre-Nytt bilete av ein eigarlaus katt.

- Eg var ein ukastrert hannkatt på ca 3 år, som har gått ute mellom Festøya og Standal over lengre tid. Eg har blitt litt sky og redd av meg den tida eg har gått ute. Eg har fått meg fosterheim via Dyrebeskyttelsen Norge Møre og Romsdal, som har lyst til å gi meg det av kjærleik eg treng, for å bli vand med mennesker igjen. Eg har no blitt kastrert og flyttar til fosterheim på Vestnes 13.12.19. skriv kattehjelpa.

Og i Håkonsgata i Ørsta har eit eigarlaus katt slått seg ned hos Anne Lise Ørstavik.

-Katten har to halsband , eitt raudt og eitt svart, og han dukka opp sist torsdag, opplyser Anne Lise Ørstavik, som etterlysar eigaren.

.