Ikkje ekstra prishopp på ferjebillettane

Det blir ingen ekstra takstauke på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal slik fylkesrådmannen hadde foreslått.

Det har vore store protestar og mange demonstrasjonar mot å auke ferjetakstane frå to til tre soner i Møre og Romsdal. No har fylkespolitikarane lytta til folket.

Fleirtal i fylkestinget vil dessutan innføre autopass på 13 fylkesvegsamband frå 1. juli. Det skal innførast ei rabattordning for næringslivet på 45 prosent. Grensa for å få rabatt skal vere 1.500 kroner i staden for 3.500 kroner.

Fylkestinget vedtok i 2018 å auke takstane med to sonar, noko som blir sett i verk frå 1. januar. Men forslaget frå fylkesrådmannen om å auke takstane med ytterlegare ei sone, blir det ikkje noko av. Auken skulle ha gitt 30 millionar kroner til fylkeskassa, men no må desse pengane hentast inn frå alle sektorar i fylkeskommunen.