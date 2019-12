Nyheiter

Sæbø grendalag ber om svar frå Ørsta kommune om midlar til å oppgradere Sæbø sentrum.

– Vi har tidlegare i år søkt om midlar til bl.a. asfaltering, men ikkje fått noko svar. Det vi ønsker er å få asfaltert torgplassen, lys ved kaiområdet på torgplassen, og oppgradering eller nye toalett i sentrum, skriv grendalaget.

Ifølgje grendalaget treng sentrumsområdet sårt ei oppgradering. Dei viser til at det skjer mykje positivt på Sæbø med arrangement som bidreg til eit levande heilårssamfunn.

– Torgområdet er klart definert av husa omkring, og treng sårt ei oppgradering. Her er fleire holer, og ser «oppbrukt» ut. Vi ser det og som særs viktig at området fremstår fint, både for fastbuande, og for besøkande og turistar. I 2021 får vi som kjent besøk av hurtigruteturistar. Mykje av dette kan gjerast i påvente av områdeplan.

Grendalaget skriv at dei gjerne stille på eit utformingsmøte på nyåret slik at oppgraderinga kan starte våren 2020.