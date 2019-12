Semitrailer sperrar E39

Nyheiter

Ein semitrailer sklei av vegen ved RIndane på E39 mellom Ørsta og Liadal måndag morgon. Siste melding frå politiet er: "Etter ei vurdering frå bergingsselskap, ser det ut til at det er behov fleire bergingsbilar. I påvente av det, vil politi og brannvesen dirigere trafikken forbi".

Ulykka skjedde ved femtida, og politiet la ut denne meldinga: "Brannvesenet melder at køyretøyet er utanfor vegen, stein og mold i vegbana og vegen er stengt, ein person har moderate skader, storbilberging rekvirert frå Stryn.".

Operasjonssentralen til politiet opplyser at bergingsbilane som no er rekvirert vil vere på staden rundt klokka 9. Arbeidet vil då starte og det skal ta mellom ein til tre timar. Under bergingsarbeidet vil E39 vere heilt sperra. Fram til arbeidet vert starta vil det vere trafikkdirigering.