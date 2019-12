Nyheiter

UP, i samarbeid med folk frå lensmannskontoret har halde storkontroll i Ørsta laurdag føremiddag.

534 bilførarar vart kontrollerte.

- Ingen mistanke om køyring i rusa tilstand. Fire gebyr for slitte dekk. Gebyr for manglande bruk av bilbelte, to mangellappar for seinka bil, og ei anm. for køyring utan førarkort, oppsummerer politiet på Twitter.