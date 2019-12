Ørsta og Volda støttar ferjeopprør

Nyheiter

Vi – ordførarar i kystkommunar – reagerer kraftig på den statlege underfinansieringa av ferjedrifta på fylkesvegferjene, heiter det i oppropet.

Det er ordførar Odd Helge Gangstad i Midsund som koordinerer oppropet, retta mot Stortinget. Oppropet kom i stand etter mellom anna initiativ frå Ørsta-ordførar Aam.

I oppropet vert det vist til at fleire samband er nattestengde, og at ferjebillettar er å sjå på som evigvarande bompengar.

– Fylkeskommunane vert tvinga til å redusere ferjetilbodet og auke ferjetakstane på grunn av statleg underfinansiering av den generelle ferjedrifta og manglande finansiering av miljøløysingane som Stortinget har vedteke.

Møre og Romsdal har ei underfinansiering åleine på om lag 200 millionar i 2020, vert det vist til.

Og dessutan at det er foreslått å auke ferjetakstane med 4 takstsoner i forhold til riksregulativet for å dekkje litt av underskottet og sleppe å rasere ferjetilbodet, men det er også foreslått dramatiske kutt i tilbodet.

– Dette er heilt uakseptabelt for næringsliv og innbyggjarar langs kysten. Vi krev at Stortinget ved behandlinga av statsbudsjettet for 2020 tek same grep for kystfylka som for bompengemotstandarane i storbyane og betrar ferjefinansieringa slik at takstauke kan hindrast og måla for nullutslepp i ferjesektoren kan gjennomførast.

Rune Sæbønes