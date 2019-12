Ni mill. i meirforbruk

Nyheiter

Det likte politikarane i levekårsutvalet dårleg å høyre.

– Kva er grunnen til at vi får vite dette så seint på året? Er dette noko de kunne teke grep om før, ville dei vite.

I saka kjem det fram at prognosane for andre tertial synte eit estimert meirforbruk i seksjonen på 9,7 mill for 2019. Dette skuldast m.a. at det ikkje har vore mogleg å ta inn forventa innsparing på seks millionar, som føresett i budsjettet for 2019. Vidare er det knytt meirkostnader til drift av Vallamarka, per dato 2,6 millionar kroner. Det er også auka utgift til økonomisk sosialhjelp på ein million kroner og etablering av barnebustad, per dato 250.000 kroner.

– Kan ikkje avslå tenester

– Utfordringa for denne seksjonen er at budsjettet ikkje tek høgde for nye behov som kjem gjennom året. Seksjonen skal møte nesten alle tenestebehov for brukarar, frå vogge til grav. I tillegg til veksten i tal eldre, og behov som følgje av det, er det også auke i tenestebehovet for yngre brukarar, mellom anna gjennom behov for barnebustad og psykisk helseteneste, står det i saka.

Det er gjort justeringar i ramma for seksjonen i budsjettet for 2020.

– Trass store kutt, er budsjett 2020 meir realistisk, skriv rådmannen.

Seksjonsleiar helse og velferdstenester, Kristin Vik forstod kritikken frå levekårsutvalet, men seier at situasjonen er vanskeleg.

– Dette er pengar som har gått med til å yte teneste til dei som har rett på teneste. Nei, vi har ikkje lov til å bruke pengar vi ikkje har, men vi har heller ikkje lov til å avslå tenester fordi vi manglar pengar, forklarte ho.

Levekårsutvalet vedtok rådmannen si tilråding om å tilføre ni millionar kroner til budsjettet for 2019, med dekning frå eksterne finanstransaksjonar med fire millionar og frå fond, fem millionar.

Saka skal også til kommunestyret.