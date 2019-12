Må grave på nytt

Nyheiter

Det var likevel ikkje slutt på graving i Porsemyrvegen i Volda. Etter ein årelang periode med vegstenging og graving har det vore ein pause. No er det på nytt gravemaskinar og arbeidsfolk i sving i vegen, som ligg midt i skuleområdet i Volda.

– Kva er det som skjer? Blir dei aldri ferdige, spør ein nabo, som oppmodar Møre-Nytt om å granske i saka.

Avdelingsleiar for veg og park, Edvin Løfoll, svarer på vegner av Volda kommune.

– Dette er eit stort og viktig vass og avlaupsprosjekt som ikkje er mitt ansvar. Men eg kjenner til at det har vore ei sluttsynfaring, og at entreprenøren vart pålagt å gjere nokre utbetringar og justeringar. Eg går ut frå at det er dette arbeidet som har byrja, seier Løfoll.