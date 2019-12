Fylkesmannen slaktar Volda si kloakk-handtering

Nyheiter

Fylkesmannen er ikkje nådig i omtalen av Volda kommune si handtering av kloakk og avløp. Midt i november var representantar frå Fylkesmannen på inspeksjon for å sjå korleis det låg an, og no ligg ein knusande rapport føre.

I rapporten går det fram at Volda kommune ikkje fører tilsyn med avløp. Volda kommune kan ikkje dokumentere at det vert gjennomført tilsyn i tråd med forureiningsforskrifta paragraf 13 – 2. Det er ikkje utarbeidd tilsynsplanar og sjekklister, og det manglar rutinar for tilsyn.

I sommar skreiv Møre-Nytt at Volda kommune bryt lova kvar dag, i og med at kloakken går rett i Voldsfjorden, - utan å verte reinsa.

– Ja, all kloakk frå Volda sentrum går i dag rett ut i Voldsfjorden, fortalde Ingeniør for vatn og avløp i Volda kommune, Lars Fjærvold.

Bakgrunnen er at hovudreinseanlegget for kloakk på Vikeneset er øydelagt. Dermed renn resultata frå dei mange toalettbesøka i Volda sentrumsområde ureinsa ut i sjøen.

Men ifølgje Fjærvold har ikkje kloakkutsleppet uheldige konsekvensar for nokon. Voldsfjorden er nemleg svært djup, og heile 697 meter på det djupaste.

Det over tjue år gamle reinseanlegget på Vikeneset kollapsa for snart to år sidan. Men det kan snart gå mot betre tider for kloakken: Volda kommune siktar seg inn på å få etablert eit nytt reinseanlegg for all kloakken i sentrumsområdet. Dette gjeld også for dei femti-seksti husstandane på nedste Rotset som slepp kloakken sin rett ut i sjøen, slik det var vanleg frå gammalt av då folk gjerne la avløpet i sjøen dersom dei kunne. Eit døme finn ein nedom Naustvegen der det går eit kloakkrøyr rett ut i sjøen.

Fylkesmannen påpeikar no at Volda kommune har fleire anlegg som er ureinsa, og at Volda kommune ikkje rapporterer inn alle data for anlegga.

Til slutt i Fylkesmannen sin rapport står det følgjande å lese:

«Volda kommune har plikt til å rette opp avviket som er skildra i dene rapporten så snart som mogleg. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, må kommunen innan 1. mars 2020 sende ei skriftleg utgreiing som viser korleis avviket er retta.»