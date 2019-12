– Men verst for pendlarane

Nyheiter

– Autopass-rabatten går ned frå femti til førti prosent, og i tillegg får vi ei takstauke på 3,2 prosent. Dette vil føre til at våre årlege ferjeutgifter aukar frå vel ti til tolv millionar i året. Og så kan ein plusse på ein million i eksrautgifter for våre leverandørar. Utgifter vi må rekne med å dekkje, seier dagleg leiar i Vartdal Plast, Jan Endre Vartdal.

Støttar opprøret

Store tal altså. Men Vartdal Plast-sjefen sin sympati ligg likevel hos folket i Møre og Romsdal og resten av kyst-Norge, som får velta enorme meirutgifter over seg.

– Ja, tenk på alle pendlarane langs kysten! Folk som i det daglege må ta ferje både til og frå jobb. Berre her i fylket får dei ei meirutgift på 150 millionar kroner i året, seier Vartdal, og legg til:

– Eg støttar hundre prosent det ferjeopprøret vi ser no, og oppmodar bedrifter, kvinner og menn, unge og gamle, til å støtte denne viktige distrikts-mobiliseringa. Og politikarar på alle nivå frå kyst-Noreg bør jobbe for at staten gjev ekstraløyvingar til fylka, så folket langs kysten slepp dette veldige prishoppet.

Minister Dale

Vartdal oppmodar særleg samferdsleminister Jon Georg Dale frå Dalsfjorden til å ta tak i denne saka.

– Politikarane frå kyst-Noreg er våre representantar. Uansett parti bør dei kjempe for at kyst-distrikta skal vere attraktive å bu i, og at næringslivet har gode rammevilkår. Alternativet er ei rasering av kyst-Noreg.

Vartdal viser til den store verdiskapinga som skjer langs heile norskekysten, og meiner at dei etter kvart rådyre ferjene verkar konkurransevriande.

Ein villa politikk

– Vi har frå før mange nok ekstrautgifter til ferje og bommar, og eit prishopp som dette er dramatisk. Eg meiner at dette føyer seg inn i eit mønster, med stadig gallopperande avgifter. Tek du den, så tek du den, liksom. Ein kan lure på om det er ein villa politikk – at det SKAL bli stadig vanskelegare å bu og drive næringsverksemd ute i distrikta.

Noreg har råd

Vartdal meiner det er viktig at alle gode krefter no kjempar for å stoppe eit slikt politisk spel, og at det er på høg tid med eit distriktsopprør.

– Og som sagt: Sjølv om vår bedrift får millionar i årlege meirutgifter, så handlar det ikkje om oss. Vi er berre eit døme. Aller mest alvorleg meiner eg det er at dette gjev privatpersonar svært store ekstrautgifter – folk som er avhengige av å ta ferje til og frå jobb.

Staten kan altså framleis stoppe dette, ved å gje Møre og Romsdal fylkeskommune 150 millionar ekstra til ferjedrift neste år.

Vis ansvar!

Han registrerer at Fylkestinget skal behandle ferjetakstane på eit møte i komande veke.

– Eg ventar at både lokale og fylkespolitikarar kjenner på ansvaret, og ikkje innfører satsar og kostnader som direkte vert påførte innbyggjarane og næringslivet i regionen vår, seier Vartdal.

Som ein kuriositet til slutt kan det nemnast at ein Vartdal Plast-trailer med hengar som tek ferja frå Vestnes til Molde – ja, så er taksten på omkring 1200 kroner.