– Må ta omsyn til mjuke trafikantar

Det skriv samfunnstuvalet i Ørsta i sin høyringsuttale til Tømrer Prosjekt sine planar om å bygge over 70 bueiningar på nedre Ose.

Dei viser særleg til krysset mot Rema 1000.

– Samfunnsutvalet ynskjer kryssing med gangfelt også der. Det er mange barn og unge som kjem til å nytte kryssløysing frå det nye feltet til Melsvegen, skriv dei i si høyringsuttale, og meiner med det at det bør leggast til rette for ein overgang lenger oppe enn den som er der i dag, like ved E39.

– Vi veit korleis det er folk beveger seg til fots. Dei ønskjer å gå kortaste vegen, og då bør det verte lagt til rette for at dei kan gå trygt, kommenterte utvalsleiar Tove Halse Digernes (SP) under møtet tysdag.