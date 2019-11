Nytt treningsområde og sponsoravtale for klatreklubben

Nyheiter

Sunnmørsk klatreklubb er i vekst. No er eit nytt treningsområde snart klart til bruk i Ørstahallen og ein ny sponsoravtale er på plass.

Laurdag fekk Sunnmørsk klatreklubb tildelt 25.000 kroner til det nye treningsområdet i Ørstahallen. Ein ny Moon-vegg er installert. Her er det ledlys i veggen. Den som skal klatre kan nytte mobiltelefonen sin og velje ei rute som då bli lyst opp i veggen. I tillegg er det fleire nye treningselement installert, og ein eigen vegg der hellinga kan justerast.

Laurdag vitja Sparebank 1 Søre Sunnmøre klatrehallen i Ørsta og overrekte Drivkraft-midlar til prosjektet. I tillegg vert banken hovudsponsor for klatreklubben dei tre neste åra.

– No blir det ei vidareutvikling av det fine anlegget som er her. Vi inngjekk ein eittårig avtale i januar og no blir den forlenga med tre nye år. Beløpet vi går inn med no er vesentleg høgare enn tidlegare. I 2020 er 20.000 kroner dedikert til ungdomsgruppa i klubben Det er kjekt for oss å vere med som ein aktiv sponsor, seier avdelingsbanksjef Ole-Magnus Orlien.

Klatreklubben set stor pris på gåva og midlane gjer det mogleg for dei å ta nye steg.