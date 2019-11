Gjev lånegarantiar for 15 mill trass krisetider

Nyheiter

Trass klar fråråding frå rådmannen, seier Ørsta formannskap ja til lånegarantiar på vel femten millionar kroner til hesteanlegg på Mosflata og ny kunstgrasbane i Hovdebygda.

Garantiane går til Ørsta Hest AS og Hovdebygda IL, og vert gjeldande i tjue år framover, eventuelt kortare om ein klarer å betale ned gjelda raskt.

Det er nystarta Ørsta Hest AS – med ein startkapital på 30.000 – som skal ta opp 9,4 millionar til bygging av ridehall som eit første byggesteg i eit hestesportsanlegg på Mosflata.

Rådmannen skreiv i si tilråding at Ørsta kommune ikkje bør ikkje stille garanti, og vidare: «Der ein risiko for at garantien vert gjort gjeldande. Grunna kommunen sin økonomiske situasjon vil dette kunne føre til store konsekvensar for kommunen si drift.»

Men politikarane i formannskapet var usamde, gav garanti – og viste til at Ørsta kommune hittil – med unntak av eitt tilfelle – har måtta løyse inn slike garantiar.

Etter ridebane-saka var det tid for handsaming av Hovdebygda IL sin søknad om lånegaranti. Dei ynskjer å byggje seg ny kunstgrasbane til 5,8 millionar kroner, og har altså søkt om kommunal lånegaranti.

Også her sa rådmannen nei, men politikarane ja. Som Hans Olav Myklebust uttrykte det:

-Vi må gjere som i førre sak.