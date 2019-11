Nyheiter

Ein huseigar i Rotsetgeila i Volda lurer på om arbeid i regi av kommunen har påført eigedomen hans skader. Han har sendt kommunen eit bilete av golvet på ei garasje, der det har oppstått markerte sprekker.

Han fortel at naboane var heime på dagtid måndag 18. november, og at dei høyrde sterk støy.

–Nabo fortel at dei merka tydelege ristingar i huset. I ettertid har vi konstatert sprekkdannelser i sementgolv tvers over vår felles dobbel-garasje. Desse sprekkene har oppstått samla, ikkje over tid, og viser at det har vore sterke krefter i sving, skriv huseigar i eit brev til kommunen.

–Vi meiner at Volda kommune bør kjenne til desse skadane, då det har føregått rivings- og byggjearbeid i nærområde som høyrer inn under kommunen si forvaltning. Vi ynskjer informasjon om kva slags arbeid som har vore utført, sidan det innebar sterke ristingar i vårt bustadhus, skriv huseigaren.