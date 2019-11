Nyheiter

Laurdag 7. desember vert det rikeleg med moglegheiter for å le seg inn mot jula når komikarduoen Ina Breivik og Ørjan Liavåg inntek Ørsta kulturhus.

– Vi kjem til å servere ei leikegrind med mykje av det beste Ina og eg har gjort, men her vert også mykje nytt, nye tekstar, nye vriar og nye karakterar, og vi trur ørstingane kan gle seg, seier Ørjan Liavåg til Møre-Nytt.

Showet er kalla Ina & Ørjan luktar på julegløggen, og er ei blanding av standup, musikk og karakterar som Margot, Jannen, Jann Leite og fleire andre. Publikum kan vente seg ei framsyning full av humoristisk snacks og snop i ei travel førjulstid.

Ina Breivik og Ørjan Liavåg er to av dei mest meritterte komikarane på Vestlandet. Dei har samarbeidd i fleire år. Breivik er mest kjend for sin karakter Margot, den fritalande ålesundsfrua på godt og vel 80 år, som har vore stjerne i tre soloshow. Breivik har også vore svært delaktig i fleire oppsetjingar med den suksessrike humortrioen S, M, XL.

Ørjan Liavåg hugsar dei fleste som Leif-Per Moltubakk, med sine «steikje fine gardiner». Han har også samarbeidd med Marit Voldsæter, Fredrik Steen, Christine Hope, Ørjan Burøe, Dagfinn Lyngbø, Thomas Ryste og mange fleire. Mange har nok fått med seg Ørjan sin parodi på Kjetil Rekdal, og den morosame «Sverigeturen» på YouTube.

Ina og Ørjan stod på scena saman for første gong i suksessen «Margot får besøk» frå 2012.

Utkantane

– Seinare har vi halde fram samarbeidet og har hatt framsyningar her og der, litt i utkantane. Det har gitt meirsmak. Det er kjekt å vere to i lag når vi reiser. Ofte er vi redde for at vi har for lite stoff, men så viser det seg like ofte at vi må kutte sketsjar fordi vi skal rekke ei ferje, humrar Liavåg.

No når det går mot jul kjem dei i showet i Ørsta også til å lirke inn noko «julete»»,

– Men utan at det vert ei kavalkade over Det lyser i stille grender.

Fredag 6. desember skal dei ha framsyning i Fosnavåg, og den er nær utseld. Dagen etter vert showet altså sett opp på Ørsta kulturhus.

– Vi brukar å vere velsigna med mykje folk også i Ørsta og håper det skjer igjen. Vi er nokså sikre på at stemninga vert god, seier komikar Ørjan Liavåg.