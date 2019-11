Legg ned bokbåten Epos

Nyheiter

Nedlegginga skal skje frå og med 2020.

I dag vert fleire bygder i Ørsta og Volda vitja av bokbåten Epos. Der kan born og unge låne bøker, og oppleve andre kulturtilbod om bord. Siste åra har det Vartdal, Barstadvik, Sæbø og Bjørke vore mellom stoppestadene.

I fylkesutvalet gjekk Sp, SV og MDG inn for å halde fram med tenesta, men med ein gjennomgang av drifta.

– Bokbåttenesta er i dag for dyr og for dårleg, men har for høg verdi til at vi legg henne ned, sa Yvonne Wold (SV).

Men fleirtalet vil leggje ned tenesta.

– Bokbåttenesta vart oppretta i ei anna tid enn no. Vi har fått ny og betre infrastruktur, og digitale løysingar som gjer at vi kan nå ut til fleire, sa Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Under avrøystinga var det berre fire som støtta forslaget om ei vidareføring.

Rune Sæbønes