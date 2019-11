Nyheiter

Bosavgifta aukar med ti prosent i 2020, og vil truleg gjere det same i 2021. Men etter det meiner VØR at auken i avgiftene skal følgje den generelle prisstiginga.

Kommunestyret vedtok samrøystes forslaget frå representantskapet i Volda og Ørsta reinhaldsverk til avgifter for avfallet i 2020.

I saksutgreiinga vert det vist til at landsgjennomsnittet for eit standardgebyr ifølgje SSB er 2.858 kroner. I 2020 er tilrådinga på standardgebyret hos VØR kr 2.795, kroner, altså under gjennomsnittet.

Når det vert ein auke på ti prosent, vert det grunngjeve med investeringar VØR skal igjennom i samband med oppgradering av anlegga.

Likevel vert det frå VØR si side presisert at avgiftsauken ikkje er så stor som førespegla i 2017.