Sæbø og Åmås støttar SOS-barnebyer med «Omvend Julekalender»

SOS-barnebyer sin «Omvend Julekalender» held fram å vekse. Sæbø skule og Åmås Friskule er mellom dei som vel ein julekalender som rettar merksemda mot å hjelpe andre barn.

Det går fram av ei pressmelding frå SOS-barnebyer.

– Vi ser at elevane har stor glede av både å lære om barn sin kvardag andre stader i verda, og ikkje minst kunne bidra til at barn som dei sjølve får det betre. Vi er enormt imponert over engasjementet i Møre og Romsdal, seier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer.

I SOS-barnebyer sin omvende julekalender vert det dagleg opna ei kalenderluke med ein liten film der elevane får bli med på ei reise for å besøke barn i ulike delar av verda. Samtidig samlar elevane inn pengar slik at fleire barn skal få ein trygg oppvekst.

– Tilbakemeldingane fra lærarar er at elevane synest omvend julekalender er meningsfylt og moro. Julekalenderen vert opplevd som eit pusterom i ei travel førjulstid. Barna fortel med entusiasme at dei har rydda og vaska for å tjene litt pengar som dei kan gi vidare til barn som treng det, seier Lier.

28 skular i Møre og Romsdal er med i år.