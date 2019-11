Må framleis koke drikkevatnet mellom Brekke og Bondalseidet

Nyheiter

Dette gjeld Ørsta vassverk sine abonnentar. Det var for over ei veke sidan at kommunen kunngjorde kokepåbodet.

Grunnen var at det vart funne bakteriar i Vatne pumpestasjon. Kokepåbodet gjeld alle abonnentar til kommunal vassforsyning på strekket mellom Brekke, og til og med Bondalseidet. Kokepåbodet gjeld vatn som skal brukast til drikke og matlaging.

– Vi veit enno ikkje når påbodet kan opphevast, seier avdelingsleiar Ulf Rognstad i avdelinga for kommunalteknikk i Ørsta kommune.

Han fortel at det etter at eit kokepåbod er innført, må vere to negative prøver før påbodet kan opphevast.

Den fyrste prøva frå anlegget var fin, og kommunen venta måndag på svar frå den andre prøva.

– Viss denne prøva også viser null bakteriar, vil vi straks melde frå på vår heimeside om at kokepåbodet vert oppheva, fortel Rognstad.