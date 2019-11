Ørsta tek i mot 15 flyktningar

Nyheiter

Ørsta kommune tek i mot femten flyktningar i 2020. Kommunestyret har vedteke dette mot Frp sine fem røyster.

I vedtaket heiter det at Ørsta kommunestyre vedtek å busette 15 flyktningar i 2020. Familiesameinte vil kome i tillegg, og det skal ikkje busetjast einslege mindreårige.

I kommunestyret var Idar Henning Vatne uroa over integreringa.

– Det er krevjande å ta på seg desse oppgåvene. Vi veit lite korleis det går med flyktningane, om dei får seg arbeid. Vi ønskjer at dei vert integrerte, sa Vatne. Han la fram eit tilleggsforslag om at inntaket i 2020 vert tilpassa ledige store bustader for å sikre god integrering.

Dette forslaget fall mot Frp sine røyster.