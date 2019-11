Vil redusere ordførarløna

Nyheiter

Raudt, som har ein representant i Volda kommunestyre og er på vippen, støttar forslaget frå dei raudgrøne om totalt 140 prosent stilling for ordførar og varaordførar i Volda.

- Dette treng kommunen for å sikre at dei folkevalde kan gjere jobben sin som folkevalde, opp mot ein sterk kommuneadministrasjon som ikkje stiller til val. Det er dei folkevalde si oppgåve å styre administrasjonen og ikkje omvendt. Når dette er sagt vil vi skryte av rådmannen og rådmannen sin stab, som har åtvara mot kommunen sin pengebruk i ei årrekkje og som skjøttar embetet sitt godt, står det i ei pressemelding frå styret i Raudt Volda.

Når det kjem til godtgjerdsle for ordførar og varaordførar foreslår Raudt at løna til ordførar blir senka til 8G, altså åtte gongar grunnbeløpet i folketrygda (99 858 kr). Ordførarløna i Volda i dag følgjer stortingsløna, som tilsvarer omtrent 10G, eller 987 997 kr.

- Vårt forslag vil bety ei årsløn på 798 864 kr for ordførar i 100 prosent stilling og 319 545 kr for varaordførar i 40 prosent stilling. Raudt sitt forslag gjev ei innsparing på 265 000 kr på løna i dei to folkevaltstillingane, samanlikna med satsen i reglementet som blei vedteke i mai 2019, står det i pressemeldinga.