Raude lys for sjøauren i 12 elvar i Ørsta og Volda

Nyheiter

Ei ekspertgruppe frå mellom anna NINA og Havforskingsinstituttet har gått gjennom status for 430 norske sjøaurebestandar. 12 av desse er bestandar frå elvar i Ørsta og Volda. Forskarane har vurdert tilstanden til bestandane, og sett på påverknadsfaktorar.

Vestlandet kjem dårlegast ut, og Sunnmøre er ikkje noko unnatak. Ørsta har åtte sjøaurebestandar som er vurderte, seks er i dårleg tilstand og to i svært dårleg tilstand. Volda har fire bestandar, alle i dårleg tilstand.

Dei to med «svært dårleg» tilstand er Storeelva på Vartdal og Standalselva. Elvane med dårleg tilstand er: Barstadvikelva, Ørstaelva, Bondalselva, Vikelva (Bjørke), Norangsdalselva og elva på Nordre-Vartdal.

I Volda er statusen «dårleg» for sjøaurebestandane i Øyraelva, Kilsvassdraget, Fyrdselva og Steinsvikelva.

Lus største syndar

Sjølv om vasskraftutbygging og landbruk har hatt stor negativ effekt på mange bestandar, er det lakselus som vert peika ut som verste fienden for sjøauren.

- Sjøauren er særleg sårbar for lakselus. Den oppheld seg nær kysten under heile sjøopphaldet og kan overvintre i fjordane, ofte i same område som der oppdrettsanlegga ligg, skriv ekspertgruppa i rapporten.

Også her kjem sjøauren i vårt område dårlegare ut enn landet sett under eitt. Av kartlegginga går det fram at medan det er forholdvis lite påverkad frå til dømes landbruk, vasskraft og arealinngrep på bestandane i Ørsta og Volda, så er det stor luspåverknad. Det er raudt lys når det gjeld lusepåverknad i 11 av dei 12 elvane som er vurderte i Ørsta og Volda.

Den einaste med «moderat» lusepåverkad er Vikelva på Bjørke.

Trafikklyssystem

Berre kvar femte bestand på landbasis (85 bestandar) er friskmelde, det vil at dei har seie god eller svært og tilstand. I 137 elvar er bestanden moderat, medan resten , det vil seie halvparten, er i dårleg eller svært dårleg tilstand.

Norges jeger og fiskarforbund NJFF håper at kartlegginga vert brukt når det såkalla trafikklyssystemet for oppdrettsnæringa skal regulerast.

- Sjøaurerapporten underbygger i høg grad NJFF sine krav her, og at så mykje som 91 prosent av våre sjøaurevassdrag vert skadde av lakselus frå oppdrettsindustrien er korkje berekraftig eller muleg å forsvare, sier Alv Arne Lyse i NJFF.