Her er eit splitter nytt ekspedisjonsskip i Hjørundfjorden

Staseleg besøk i Hjørundfjorden søndag. Her er "Fridtjof Nansen" på tur innover ein fjord som kanskje vert eit framtidig turmål for skipet?

Dei nye hurtigrutene vert bygde ved Kleven i Ulstein, og dei vert kalla ekspedisjonsskip, ikkje hurtigruter. Dei skal heller ikkje primært pendle mellom Bergen og Kirkenes.





"Fridtjof Nansen" er søsterskipet til "Roald Amundsen", som vart overlevert til Hurtigruten i sommar, og då skreiv Kleven på sine heimesider

- MS Roald Amundsen er spesialbygd for nokre av verdas mest krevjande og spektakulære farvatn. Ekspedisjonsskipet er verdas fyrste hybriddrevne cruiseskip, og har plass til omlag 500 gjestar. Skipet kan gå på rein batterikraft, men hovudoppgåva til dei store batteripakkene er å få ned forbruket av drivstoff. På den måten blir utsleppa minst 20 prosent lågare enn andre cruiseskip av same størrelse. I tillegg er skipet utstyrt med isforsterka skrog, og har fleire nyvinningar for å oppnå eit mest mogeleg miljøvennleg fotavtrykk.