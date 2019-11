Snudde kampen og vann

Nyheiter

Kampen mot Oslo Volley byrja elendig, sett med heimepublikumet sine auge. Gjestane frå Oslo overkøyrde KFUM Volda og vann første sett 25-7. Dermed vart det samling i botnen, og det gav resultat.

- Etter første sett var det berre å tenke at vi måtte rykke opp eit nivå, seier Marie Brænde. Ho var ei av dei som storspelte resten av kampen.

For no viste KFUM Volda kva dei var gode for, og drog i land to settsigrar med 25-20 og 25-22.

Det fjerde settet vart jamt og spennande. Heimelaget førte, men på stillinga 22-23 kom bortelaget for første gong i leiinga. Heimelaget hadde best kontroll på nervane på slutten, og drog det heile i land med 26-24.

Dermed 3-1, og det fjerde sigeren for debutantane i eliteserien, eller som dei heiter: Mizunoligaen

- Trenaren hadde ein plan som vi følgde, men først frå andre sett og ut, seier lagkaptein Vilde Stakseng.

Ho fortel at dei hadde ei god kjensle før kampen.

- Vi har trena godt heile veka, og etter det første settet klarte vi å spele vårt eige spel. Dette var ein viktig siger. Vi låg likt på tabellen med Oslo Volley, men no har vi dei bak oss

Saman med Ralitsa Georgieva merka Marie Brænde seg ut med godt offensivt spel.

- Eg synest det gjekk greitt. Det var fint samarbeid i laget. Vi jobba som eit lag, seier Marie Brænde.





-