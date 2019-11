Fattige rikfolk

Nyheiter

Det er rart å vere så rik og så fattig på same tid. Det er det me er i Noreg.

Det finst folk som er fattige på ekte her i landet, men det store fleiralet er så rike at me stort sett kan kjøpe det me treng eller har lyst på. Som privatpersonar, altså. Dei som styrer i «verdas rikaste land» må spare og tenke seg godt om, og det gjer dei heldigvis. Dei forvaltar fellesskapet sine ressursar, og må prioritere. Men det kan få nokså katastrofale følgjer, når ein til dømes vel å kutte i ungdommane si utdanning for å bygge ein veg.

Eg ser at mange av dei som protesterer mot kutta, argumenterer med kor viktig kreative fag er for at ungdom skal få utvikle seg og verte dei beste versjonane av seg sjølve, eller kor sunt musikk er for den mentale helsa osb. Heilt sikkert sant alt i hop, men eg vil ikkje bruke slike mjuke og luftige argument. Her trengst det i mine auge berre eitt argument: Ungdom skal ha eit så breitt og godt utdanningstilbod som mogleg, i nærleiken av der dei bur. Punktum.

Utdanning og gode liv for barn og ungdom er eit av desse heilt grunnleggande områda som må takast hand om aller fyrst. Er det pengar til overs, kan me bruke dei på slike luksusting som fastlandssamband for knapt tre tusen menneske som bur på øyane i Haram og Sandøy.

Frps Frank Sve og andre roper no høgt om at desse kutta ikkje har noko med Nordøyvegen å gjere. Det er forskjellige budsjett! Det er nokre andre pengar! Tøys. Me må sjå landets ressursar under eitt, og fordelinga av dei. Me har dei pengane me har, og så prioriterer me. Og det er altså slik me prioriterer i Møre og Romsdal og Noreg for tida. Det er absurd, og Frank Sve burde teie seg, og skamme seg.

Om me ikkje sørger for gode forhold for barn og unge, kan det vere det same med det meste anna òg. Om me ikkje held fast i at dette fylket skal vere ein god plass å vekse opp og utdanne seg, kan me ikkje forvente at folk skal gidde å bu her – og alle desse dyre vegprosjekta vert i lengda endå meir vekkasta.

Dei aller fleste av oss lever i overflod på privaten, i tillegg bur det mangemillionærar på annakvart nes, mens kommunane og fylkeskommunen er så fattige at dei må kutte i dei mest basale tilboda. Slik kan det ikkje vere. Fellesskapet treng pengar. Og om Nordøyvegen er eit så viktig distriktspolitisk prosjekt som nokre meiner, burde me klare å betale han òg, i tillegg til alt det andre.

Her er ein sprø tanke: Kva om me betalte pitte litt meir skatt? Eller i det minste slutta å gi skattelette til dei som allereie har meir pengar enn dei klarer å bruke? Kva med å skru litt ned det private forbruket, og skru opp det offentlege? Men det er det visst ikkje så mange som meiner, for pengane er det ultimate fridomssymbolet. Me gir gladeleg vekk data om oss sjølve til stat og store firma, me let oss overvake, og me let staten få bestemme kva me skal putte i kroppane våre. Men meir skatt, som skal gå til fellesskapet? Nei, dét er eit overgrep og eit ran. Så då sit me her, då: rike og fattige på same tid.

Kona mi oppsummerte det svært godt ein dag: «Me bur i eit land der kommunane ikkje har råd til å fylle badebassenga med vatn, mens folk flest har råd til sitt eige basseng i hagen.» Sett litt på spissen, men heilt sant.