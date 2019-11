– Lær å meistre depresjon

Nyheiter

I februar startar Ørsta kommune eit kurs for folk som er plaga med depresjon eller som er nedstemde.

– Kurset er også for folk som har erfaring med depresjonssymptom, fortel kursleiarane Janita Sporstøl Krøvel og Ingvill Korsfur Ose.

Begge er psykiatriske sjukepleiarar som jobbar i kommunen si teneste for psykisk helse. Og begge er godkjende kursleiarar som er godt trena.

Kurset i Meistring av Depresjon (KID) er eit kognitivt basert kurs for vaksne og er basert på kognitiv åtferdsteori som er ein godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Det blir no drive KID-kurs over heile landet i regi av helseføretak, kommunar og private aktørar. Bakgrunnen er at depresjon aukar.

– Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på line med individuell kognitiv terapi, fortel Sporstøl Krøvel og Korsfur Ose.

Nokre vanlege teikn på depresjon er at ein er nedstemd/trist, har fråvær av glede og tap av energi og mindre kontakt med andre.

– Personar i denne situasjonen kan også ha tankar om skuld og verdiløyse, dei kan ha søvnproblem, dei kan gruble mykje og dei kan ha konsentrasjonsvanskar, fortel kursleiarane.

Innhald

Ved depresjon blir måten den einskilde tenker på endra, slik at tankane bidreg til å halde ved like og forsterke det ein føler er ein tung livssituasjon.

– Endringa i tankar skaper ein negativ sirkel av tankar og kjensler, som igjen fører til mindre energi, at ein er meir trøytt og at ein er mindre aktiv. Kognitiv åtferdsterapi rettar seg mot å endre negative tankar og åtferdsmønster. Og på kurset lærer deltakarane å sjå samanhengen mellom tankar og kjensler. Deltakarane lærer å identifisere, vurdere og endre tankar og handlingar som bidreg til at ein føler seg «tung, forklarar kursdeltakarane.

Mål

Målet med kurset er å redusere lengda av depresjon og å redusere intensitet av symptom på depresjon.

– Målet er også at deltakarane får tilbake funksjonen dei har hatt og at dei får førebygt nye episodar med depresjon, fortel Sporstøl Krøvel og Korsfur Ose.

Kurset blir gjennomført med 10 samlingar, kvar på 2,5 timar.

Kursdeltakarar kan visast til kurset frå fastlegen/behandlaren sin, eller gjennom anna kontakt med helsetenesta.

Kurset startar i februar 2020 og skal haldast på måndagar på Bakk Ola-marka.

– Vi må presisere at dette er eit lettfatteleg og «ufarleg» kurs, og ikkje eit behandlingsopplegg med terapi. Og det er sjølvsagt ikkje noko press om at ein må ta del i gruppa aktivt og utlevere seg. Men ein må legge ned ein eigeninnsats for å få best mogleg utbytte. For spørsmål er det berre å ta kontakt, oppmodar Sporstøl Krøvel og Korsfur Ose.