Tunnelmøte med Jon Georg

Nyheiter

- Ny trasé og ny tunnel for å knyte Nord- Vestlandet og E6 saman mellom Skjåk - Stryn er eit rassikrings-, beredskaps- og mobilitetsprosjekt, seier Svein Sunde i Gode vegar.

Han var med i ein delegasjon frå Stryn og Skjåk som møtte samferdsleminister Jon Georg Dale torsdag.

– Ærendet var å trykke på for å få avklaring på nivå for vidare planarbeid for ny trasé og tunnel. Samferdselsdepartementet gjekk for konsept B1 for vidare planlegging og vi var tydelege på at her ynskjer vi at ein kan gå rett på regulering. Det ligg så mykje kunnskap og utredningar til grunn, at det må vere mogleg. Da treng vi løyvingar til planmidlar for løysinga B1 med arm til Oplendskedalen (Geiranger). Dette må prioriterast inn mot kommande NTP og korridortenking opp mot E6 er her avgjerande, skriv Gode Vegar i ei pressemelding

- Tunnellane var underdimensjonerte på 70-talet, og nå må vi få ein fjellovergang som står seg for framtida. Denne fjellovergangen er ei viktig transportåre for næringa på Nordvestlandet, for reiselivet i heile området og ikkje minst for beredskapen på begge sider av fjellet, står det i pressemeldinga