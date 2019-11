Set i gang ny leiting etter Maja

Nyheiter

Bakgrunnen er opplysingar i ein artikkel som Møre-Nytt publiserte tysdag. Her fortel Lars Egil Foldal på Vallabøen at han tipsa politiet om unormal ramneaktivitet i eit område aust for Skytjeåa på Engeset i desember i fjor. I dette området har det vore mykje mindre leiteinnsats enn ved Vikeskåla. Foldal meiner tipset ikkje vart følgt opp skikkeleg.