Køyretøytenester utilgjengelege fredag

Nyheiter

Frå fredag 22. november til og med søndag 24 november blir det nedetid for alle kjøretøytjenester hos Statens vegvesen.

I perioden 22.-24. november blir det ikkje mogleg å:

* Kjøpe prøveskilt

* Levere salgsmelding

* Gjennomføre EU-kontroll

* Godkjenne køyretøy ved trafikkstasjon

* Betale omregistrerings- og eingongsavgift (Skatteetatens betalingsløysing)

* Registrere om eller avregistrerte køyretøy

Dette vil råke brukarane både på trafikkstasjon, vegvesen.no og brukarar av bransjeløysingar (gjeld både ny- og bruktbilsal), heiter det i ei pressemelding frå Statens vegvsen-

Årsaka til nedetid er omlegging til ny løysing for nyregistrering av køyretøy.

– Vi beklagar at vi er nøydde til å stenge tilgangen til tenestene desse dagane. Vi er i gang med å fornye eit 40 år gammalt system. Tidlegare i år flytta vi over alle data. Tida er no komen for å installere nye, integrerte løysingar, seier prosjektleiar Erik Johannessen i Statens vegvesen.

Nokre trafikkstasjonar held stengt

Sidan heller ikkje dei tilsette på trafikkstasjonane har tilgang til kjøretøytjenestene i nedeperioden, vil nokre trafikkstasjonar halde stengt.

Førerkorttenestene vil fungere som normalt, på vegvesen.no og på trafikkstasjonane som held ope.

Om du planlegg besøk til ein trafikkstasjon fredag 22. november, bør du sjekke opningstider på vegvesen.no før du drar, så du ikkje kjem til stengt dør.

Godkjenn salgsmelding før 22. november

Har du sendt eller mottatt digital salgsmelding bør du få denne godkjent så raskt som mogleg, og seinast i løpet av 21. november. Viss ikkje kan fristen på ti dagar vere ute når systemene er oppe igjen, slik at du må starte eigarskiftet på nytt.

Kjøretøyopplysninger fungerer

Kjøretøyopplysninger på vegvesen.no fungerer, men kan vere ustabilt i periodar.

Frå 25. november må alle som skal førstegangsregistrere køyretøy godkjenne eigarskap for å bli oppført som eigar.

Skal du kjøpe nytt køyretøy i Norge, må du godkjenne eigarskapet ved å signere på vegvesen.no/dinside eller ved oppmøte på trafikkstasjon.

Godkjenning av eigarskap skal blant anna hindre at nokon førstegangsregistrerer køyretøy i ein annan persons namn.