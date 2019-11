Cruisepresident trur på nullutslepp

Nyheiter

Det fortalde han då han tidlegare i veka heldt innlegg på Vestlandstreffet 2019 i Bergen der representantar for reiselivsæringa i Fjord-Noreg var samla til bransjetreff.

– Då nullutsleppsvedtaket blei gjort, var alle naturlegvis skeptiske til om dette var mogleg. Men når vi ser det engasjementet og den iveren som er i forskingsmiljøet innanfor den maritime næringa rundt dette, har eg god tru på at vi kjem til å nå dette i 2026, seier han til Nynorsk pressekontor.

– Kanskje ikkje for alle skip med ein gong. Men med tilpassa overgangsløysingar som peikar i retning nullutslepp, er eg ganske sikker på at vi får det til, legg han til.

Han meiner slike overgangsløysingar mellom anna kan vera assistanse av andre skip, batteriløysingar på kortare distansar og utvikling av brenselsceller som er nullutsleppsteknologi.

– Vi får sjå, men eg er optimist, seier han og peikar på at det går føre seg svært mykje utprøving av ny teknologi i cruisenæringa.

Treng pilotar

– Det viktige er at dei store selskapa tek dette inn over seg og set i verk nokre pilotar der dei kan testa den nye teknologien, for dette er heilt upløgd mark.

Han minner om at slik uttesting av nye teknologi er vanleg innanfor mange industriar.

– No går vi for å testa ut cruiseskip på batteri og kor langt det kan ta oss, særleg i indre hamneområde og assistanse til hotell og liknande som er om bord på eit cruiseskip, men også som framdriftsmaskineri med hydrogenløysing, seier Sletner.

Må kunna gå langt

Han strekar under at det er viktig å finna fram til ein teknologi som gjer at cruiseskipa kan gå langt utan å lada.

– Vi går ikkje berre langs kysten slik at vi kan lada i kvar hamn. Vi må gå både over Stillehavet, Atlanterhavet og andre havområde og må ha store mengder kraft som kan driva store skip som til dømes kan ta 6.000 passasjerar og eit mannskap på 2000 personar, og som gjer at skipa er større enn 60 prosent enn norske kommunar. Då trengst det mykje kraft.

Verdsarvdirektør jublar

For direktøren for Geirangerfjorden verdsarv, Katrin Blomvik, er signala frå Sletner godt nytt.

– For eit stort grønt hjarte er det ei glede å høyra at CLIA-presidenten seier at nullutsleppskravet i 2026 er mogleg. Det er ganske nytt. Det er berre cirka eitt år sidan det ikkje var mogleg, sa Blomvik på Vestlandstreffet etter å ha høyrt visepresidenten i Cruiseliners International Association.