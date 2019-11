- Mannsdagen skal m.a. fokusere på menn si helse og synleggjere diskriminering mot menn

Nyheiter

Mannsdagen skal på same måte som den internasjonale kvinnedagen danne eit samlingspunkt for alle som ynskjer å kjempe mot tradisjonelle og avgrensande oppfatningar om kjønn og kjønnsroller. Hovudmåla for den internasjonale mannsdagen er mellom anna å fremje positive mannlege rollemodellar, feire menn sine positive innspel til samfunnet, fokusere på menn si helse og synleggjere diskriminering mot menn. Farsdagen, andre søndagen i november, har si eiga soge.

Noreg hadde tidlegare hatt mannsdag 7. oktober første gongen i 1988, og så seint som i 2004 markerte nokre menn den nasjonale mannsdagen med eit tog for fedrane sine rettar ved samlivsbrot. Mannsdagen fekk ikkje nokon offisiell status slik som kvinnedagen. I Noreg har mannsdagen vore markert i privat regi med ujamne mellomrom med relativt få deltakarar. Datoen var heilt tilfeldig. Motiva og kampsakene var ikkje samlande nok, og mannsdagen fekk ikkje gjennomslag i eit samfunn der likestilling kunne vere ei målsetjing for fleire.

Frå 2011 har mannsdagen vore markert den 19. november av ulike grupper i Noreg, som Forum for Menn og Omsorg og av Reform/Ressurssenter for menn. Dagen har i ymse høve vore omtala som ein kampdag for menn sine rettar.

Prosjektet med ein eigen mannsdag har også stått for viktige mål som at menn også har utfordringar som kjønn. På nokre område er det kanskje menn som har dei største likestillingsutfordringane, vart det hevda, – med tilvising til menn si helse og den låge levealderen i tradisjonelt tunge mannsyrke. Menn lever gjennomsnittleg 4,5 år kortare enn kvinner, men dette er særs ulikt menn imellom. Det vart også hevda større behov for ein eigen dag for å sette søkelyset på menn, og då gjerne unge menn, sine aukande problem og utfordringar i våre dagar.

I yrkesvalet er vi for tradisjonelle, – og prega av manglande utvikling. Kvinner bør velje meir utradisjonelt, og det er lite som vert gjort for å få menn til å velje omsorgsyrke. Omsorgsfordeling etter samlivsbrot har også vore eit sentralt tema knytt til mannsdagen. Menn har gitt uttrykk for at det å vere saman med borna har gitt dei større livskvalitet. Generasjonane har endra seg mykje ved at menn har vorte viktige omsorgs- personar for borna, og det er til fordel for kvinnene også.

Faktaopplysningar og statistikkar på svært ulike område er som ein spegel av rollemønster, oppvekst og livsstil. Det kan handle om utdanning og studieval og seinare innplassering i yrkesliv og familieroller. Kvinner får ekstra kjønnspoeng for å kome inn på 132 ulike studietilbod, mot berre to for menn. Sju av ti lærarar er kvinner.

Postkort har mangt å fortelje også om mannsroller og familierelasjonar, men mannsdagen går nok dei fleste hus forbi.