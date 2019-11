Nyheiter

NTNU i Ålesund, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda tilbyr frå neste haust ein felles mastergrad i helseleiing.

Det er Høgskulen i Volda som skriv dette.

Det nye samarbeidet er klart etter at styra ved dei tre lærestadene no har vedteke oppstart av eit felles masterprogram i helseleiing (120 sp) hausten 2020 i Ålesund. Master i helseleiing vil verte tilbode som eit samlingsbasert deltidsstudium som går over 3,5 år. Masterprogrammet vil verte tilbode som ei fellesgrad i eit samarbeid mellom NTNU, HiMolde og HVO.

Masterstudiet skal m.a. gjere kandidatane kvalifisert til å gjennomføre og leie fagutvikling og innovasjon, og å initiere praksisnær forskningsaktivitet i eiga verksemd.